Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Germaniei in Romaniei, Cord Meier-Klodt, a declarat ca acordul Berlinului cu Rusia privind retelele de gaze si petrol reprezinta o discutie intre companii, guvernul nefiind implicat, si ca Rusia depinde mai mult de acest export decat o face Germania.

- Germania este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC.

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un ...

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 31 mai - 17 iunie, la exercitiul multinational BALTOPS 18, cel mai mare exercitiu de tip Joint din nordul Europei, cu 30 de infanteristi marini si doi ofiteri de stat major, potrivit unui comunicat de presa remis joi de Statul Major al Fortelor Navale. Exercitiul…

- Hamburg, al doilea cel mai mare oraș din Germania, va deveni primul oraș din Europa care va interzice parțial mașinile diesel, pentru a reduce poluarea. Hamburg, al doilea cel mai mare oraș din Germania, va deveni primul oraș din Europa care va interzice parțial mașinile diesel, pentru a reduce…