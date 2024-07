Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un antrenor legendar s-a stins din viața la varsta de 88 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Federatiei Romane de Fotbal.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist iubit de milioane de persoane s-a stins din viața la varsta de 48 de ani. Starul a fost gasit mort in casa, insa pana in momentul de fața cauza decesului nu a fost dezvaluita.

- Marea actrita franceza Anouk Aimee, cunoscuta mai ales pentru rolul sau alaturi de Jean-Louis Trintignant in filmul "Un barbat si o femeie" din 1966, a murit la varsta de 92 de ani, a anuntat marti fiica sa. Curtata de-a lungul anilor de cei mai mari regizori, ea a filmat inclusiv in Romania, potrivit…

- Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…

- Naomi, una dintre cele mai emblematice figuri transgender din Romania, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani. Ea a fost spitalizata in Germania și, din pacate, vineri seara, 19 aprilie 2024, a suferit un accident vascular cerebral, iar eforturile medicilor de a o salva au fost in zadar. Naomi și-a…

- Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne si judecator militar, a murit la varsta de 71 de ani. Doru Viorel Ursu s-a nascut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din București in 1976 și a activat ulterior ca procuror la Procuratura Sectorului 2. Citește și Cutremur…

- Intr-o zi de 13, lumea teatrului din Romania a intrat in doliu. Actorul Constantin Cojocaru a murit la varsta de 78 de ani. Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon, locului caruia i-a dedicat o mare parte a carierei sale, conform playtech.ro. Colegii de breasla ii plang dispariția artistului…

- Intr-o zi de 13, lumea teatrului din Romania a intrat in doliu. Actorul Constantin Cojocaru a murit la varsta de 78 de ani. Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon, locului caruia i-a dedicat o mare parte a carierei sale. Colegii de breasla ii plang dispariția artistului care spunea ca…