- „Un alt motiv foarte important al sedintei de Guvern de astazi, un alt act normativ se refera la Campania nationala de impadurire si reimpadurire finantata din PNRR. Asa cum bine stiti, pasunile, in urma unei decizii a Parlamentului, au fost eliminate din acele categorii eligibile pentru a putea fi…

- Pașunile reintra in programul de impaduriri prin PNRR. Mircea Fechet: Vom plati 450 de euro pe an, pe hectar, timp de 20 de ani Pașunile reintra in programul de impaduriri prin PNRR. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca Guvernul a aprobat un act normativ care vizeaza pasunile cu potențial…

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, anunța ca programul Rabla ar putea fi modificat. Printre aspectele vizate se numara și valoarea maxima a unui autoturism care poate fi achiziționat cu astfel de vouchere. „Este o discuție legitima, care a mai avut loc și in trecut”, adauga el. „Am avut discuții…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fachet, a declarat ca aproape 10.000 de autoturisme au fost achizitionate in acest an, in Romania, prin Programul „Rabla Plus”, iar circa 27.000 de autoturisme noi prin „Rabla Clasic”. “Dincolo de bugetul-record pe care la ‘Rabla Plus’ l-a avut in acest…

- Suspiciunile cu privire la scurgeri de informații care nu sunt de interes public și care ar putea sa favorizeze anumite firme au fost confirmate de verificarile Corpului de control al ministrului Mediului și am dispus sesizarea parchetului General, a declarat vineri pentru HotNews.ro Mircea Fechet,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a lansat, joi, Programul „Microbuze electrice pentru elevi", care are un buget de 300 de milioane de lei, alocat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Sursa articolului: Ministrul Mediului, Mircea Fechet: "Lansam, in premiera, Programul microbuze electrice pentru…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a deschis conferinta regionala ”Reciclam in Romania”, eveniment organizat la Constanta pentru a promova obiectivele de colectare separata a deseurilor. ”Constantenii trebuie sa stie ca autoritatile de mediu au investit 15 milioane de lei pentru a scoate din uz masinile…

