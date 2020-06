Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni de la Serviciul de Investigatii Criminale au reusit sa opreasca la timp o tranzactie de 74.000 de euro, derulata printr-o frauda informatica. "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale desfasoara cercetari intr-un dosar penal privind comiterea infractiunilor de tentativa…

- Potrivit Legii 62/2020, proprietarul unui imobil inchiriat ar putea fi scutit de la plata impozitului anual, doar daca va fi de acord cu reducerea chiriei cu un procent de 30 la suta. ”Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile…

- Avand in vedere prevederile art.21 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform carora, „Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile…

- Premierul Ludovic Orban considera ca este importanta ridicarea restricțiilor legate de vanatoare, incepand cu 15 mai, in special la mistreți. "E foarte bine ca presedintele a anuntat anumite categorii de activitati care se liberalizeaza, printre care pescuitul si vanatoarea", a declarat marți Orban.…

- Liber la pescuit și vanatoare incepand cu 15 mai in Eveniment / on 06/05/2020 at 12:07 / Dupa data de 15 mai, starea de urgența va fi inlocuita cu starea de alerta, dar multe dintre restricțiile de circulație vor ramane in vigoare. Vor fi insa deschise saloanele de infrumusețare și frizeriile, cabinetele…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca, in cazul agravarii situației epidemilogice, ar putea fi luata decizia de a izola oamenii și de a anula evenimentele in masa, dar pana in prezent acest lucru nu este necesar. © Sputnik / Miroslav Rotari Lukașenko…