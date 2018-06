Stiri pe aceeasi tema

- Doua seri de proiectii de film cu intrare libera sunt programate la Campina in weekendul 30 iunie – 1 iulie, in cadrul festivalului Tenaris CineLatino. Cinefilii vor putea urmari doua filme de succes, unul realizat de un regizor roman, premiat cu mai multe premii Gopo, iar cel de-al doilea este realizat…

- Antoine Aurifeuille, viconte Alfred de Caston 1821 1882 , s a nascut in America, probabil in Guyana franceza, si a studiat la Scoala Politehnica din Paris. In timpul Revolutiei de la 1848 era capitan si apoi a devenit ziarist. S a remarcat insa ca prestidigitator, obtinand astfel venituri importante…

- Muzeul Revolutiei Romane se va deschide in Timisoara pina in 2021 Ministerul Apararii Nationale va transfera Consiliului Judetean Timis cladirea garnizoanei din Piata Libertatii. Odata preluata, CJT va amenaja aici Muzeul Revolutiei Romane, care trebuie sa-si deschida portile pana in 2021. …

- S-a decis soarta Garnizoanei. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat ca de cladirea din Piața Libertații se va ocupa Consiliul Județean Timiș, care o va reabilita și o va consolida, dupa care va deschide acolo Muzeul Revoluției. Aceasta dupa ce primarul Nicolae Robu a declarat ca a discutat…

- Ministrul Apararii Naționale s-a aflat sambata la Timișoara, unde a participat la o ședința a PSD. A vorbit și despre soarta Garnizoanei din Piața Libertații, despre care s-a discutat in repetate randuri. Fifor a anunțat ca in scurt timp, cladirea din centrul orașului va ajunge in administrarea…

- Consiliul Județean Timiș va face Muzeul Revoluției in fosta garnizoana din Piața Libertații. Ministerul Apararii este gata sa-i cedeze cladirea, urmand ca Județul sa-și asume toate investițiile, inclusiv sa faca un parteneriat cu Ministerul Culturii. Muzeul va fi deschis in 2021.

- Un olimpic botosanean a reusit o performanta greu de egalat. Se numeste Stefan Balauca, este elev in clasa a XII la un liceu de elita si a obtinut medalia de aur la Olimpiada Internationala de Fizica a tarilor asiatice, dar la care participa invitati din toata lumea. Stefan Balauca este multiplu olimpic…

- Pentru prima data de la „revolutionarea” fiscalizarii veniturilor salariale ale romanilor s-a vazut o mica influenta pozitiva asupra veniturilor nete din Timis. E drept, acel plus inseamna pretul a doua paini fara amelioratori, iar de beneficiat au beneficiat doar o parte dintre angajati.…