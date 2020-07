Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila si trupa VAMA au lansat piesa "Pandemie", in colaborare cu artistul hip-hop, Omu' Gnom. Videoclipul, postat pe YouTube in plina epidemie de coronavirus, prezinta cele doua tabere care se "infrunta" in aceasta perioada: cei care cred in virus și respecta regulile și cei care nu cred și…

- BERBEC Privesti spre viitor cu un optimism molipsitor si nu poti vorbi de etapele urmatoare decat cu ton ridicat, vesel, pozitiv, pentru ca ai deplina incredere in ce va urma. Pastreaza-ti acest tonus pana la capat, deoarece visul tau are sanse sa se materializeze numai daca iti mentii aceasta energie…

- Berbec S-ar putea sa fi tentat sa cumperi lucruri scumpe, poate chiar o mașina sau un ceas de marca. Gandește-te bine daca ai nevoie de ele sau daca nu poți folosi banii in scopuri mult mai practice. Nu este o perioada buna pentru achiziții de lux. Taur Poate fi o zi buna sa pui țara la cale, sa…

- Intr-o postare pe pagina sa oficiala, președintele CJ, Marian Mina, noteaza: ”Cu cca 20 de teste facute pe zi și rezultatele date in 8 ore, aparatul PCR, recent pus in funcțiune, pastreaza Spitalul Județean Giurgiu non-COVID, chiar daca liberalii giurgiuveni insista ca este o plasmuire. Ii invit pe…

- Consultatiile telefonice si eliberarea retetelor in format electronic se pastreaza in perioada urmatoare, a anuntat, ieri, presedintele CNAS, Adela Cojan, potrivit Agerpres. „In sedinta de guvern s-a aprobat initiativa Casei Nationale de modificare a Hotararii de Guvern 252, prin care in aceasta perioada,…

- Mii de persoane din districtele Kasese, Bundibugyo si Ntoroko din vestul Ugandei au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele dupa ce mai multe rauri au iesit din matca, informeaza joi agentia Xinhua. Primrose Natukunda, managerul sucursalei din Kasese a Crucii Rosii, a declarat intr-un interviu telefonic…

- Claudia, o asistenta medicala din Suedia, a declarat la Antena 3 ca prima recomandare a autoritaților suedeze dupa declararea epidemiei de coronavirus a fost sa indemne oamenii sa se plimbe cat mai mult."Oamenii sunt preocupați de coronavirus, se vorbește zilnic in toate mediile și intre toate…

- America de Sud pastreaza multe taine și mistere. Piramide maiestuoase ale aztecurilor și incasilor, catacombe subterane ciudate și infricoșatoare ale civilizațiilor necunoscute. Și parcul fantastic de idoli de piatra din Columbia. Acest loc este acoperit de taine. Acest loc pastreaza spiritul antichitații.…