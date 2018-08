Pastorul Brunson, închisoare. SUA, noi amenințări Anuntul, facut in timpul unei reuniuni a cabinetului Trump la Casa Alba, survine la o saptamana dupa dublarea tarifelor la otelul si aluminiul provenite din Turcia, scrie EFE. Brunson, originar din Carolina de Nord, a fost arestat in octombrie 2016 de autoritatile turce care il acuza de spionaj si activitati 'teroriste' si este in prezent in arest la domiciliu. Oficialitatile turce cred ca pastorul american a fost implicat in lovitura de stat din urma cu doi ani impotriva guvernului presedintelui Recep Tayyip Erdogan. La randul sau, presedintele Trump a declarat in timpul reuniunii ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

