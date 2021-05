Pastorala Preasfințitului Părinte Episcop VINCENȚIU la Sărbătoarea Învierii Domnului † Vincențiu Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sloboziei și Calarașilor Iubitului meu cler și popor, Har și pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, Iar din parte-mi, arhierești binecuvantari! Dreptmaritori creștini, Hristos a Inviat! Inca din primele veacuri, creștinii au trait aceasta noapte sfanta in Biserica, deoarece este privegherea prin excelența, singura care pana astazi este simțita de toți creștinii la cea mai mare intensitate. Bisericile, in mod obișnuit, sunt impodobite de florile primaverii, la care se adauga mulțimea lumanarilor aprinse din lumina Invierii lui Hristos, care inseamna... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

