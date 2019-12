Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu s-a dezlanțuit la adresa procurorilor DIICOT, dupa ce aceștia au chemat familia Alexandrei sa vina la sediul instituției pentru a ridica certificatul de deces al tinerei.Victor Ponta, critici VIRULENTE la adresa Guvernului Orban: 'Acest lucru in 30 de ani nu s-a intamplat'…

- Sute de colindatori din Timis au scos din lada de zestre a Banatului de campie costume vechi, purtate si astazi cu mandrie de toate varstele si au pornit, joi, in traditionalul alai, sa vesteasca Nasterea Domnului pe strazile Timisoarei. Invesmantati in straie populare ori mascati, dotati cu clopote,…

- Pastorala de Craciun din 2019 a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel este intitulata „Nașterea Domnului – Binecuvantarea parinților și copiilor”.Patriarhul Romaniei subliniaza in scrisoarea pastorala ca „Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos ca Prunc intr-o familie saraca material si aflata…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a implinit 12 ani și deja da dovada de maturitate in raport cu cei din jur. In plus, relația cu fratele vitreg, Radu Ștefan, este una extrem de speciala.Violeta a uimit pe toata lumea prin mesajul transmis fratelui sau dupa ce acesta a cantat alaturi…

- Jorge a tras o sperietura zdravana si si-a anuntat fanii ca nu va mai manca niciodata la restaurant. Cantarețul a povestit ca s-a simțit rau dupa ce a luat masa in oraș și ca a facut toxiinfecție alimentara. Andreea Balan, momente cumplite. Fiica ei, internata in stare grava la spital dupa…

- Luiza Radulescu Pintilie „Dumnezeu mi-a deschis calea! Dumnezeu mi-a trimis mii de oameni extraordinari, care m-au ajutat sa-mi permit tratamentul, s-au rugat si au crezut in sansa mea! (…) Multumesc pentru acest Craciun minunat alaturi de copiii mei si acum mai mult ca niciodata am speranta ca nu va…

- Taur: 21 aprilie – 20 mai Taurii sunt zodiile care se vor bucura la sfarsitul acestui an de un nou inceput, de momente neasteptate pe care viata le-a pregatit atunci cand acestia se asteptau mai putin. Nativii din zodia taur vor afla ca in familia lor va aparea un nou membru, ce va schimba…