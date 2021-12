Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, indeamna crestinii sa-L caute pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, in rugaciune si comuniune cu semenii, prin facerea de bine, potirivit Agerpres. "Cu toate ca dupa omul modern, secularist, sarbatoarea Nasterii Domnului capata un aspect material si de relaxare adeseori…

- In perioada de criza medicala si economica de azi, ajutorarea oamenilor aflati in dificultate este o necesitate stringenta, spune patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane in Pastorala de Craciun. „Sa multumim lui Dumnezeu pentru darul vietii si pentru darul sanatatii, care trebuie pastrate si…

- Pastorala transmisa cu prilejul Nasterii Domnului de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, se intituleaza ''Dumnezeu este iubire smerita si darnica'' si in acest mesaj Parintele Patriarh subliniaza ca "in perioada de criza medicala si

- In prima sa scrisoare pastorala de Craciun din 1989, Patriarhul Teoctist scoate in evidența faptul ca Nașterea Domnului arata cat de mult ne iubește Dumnezeu și cat de mare este prețul vieții omenești inaintea Lui, conform basilica.ro. 1. „Ce poate inaripa cugetul catre ințelesul adanc și…

- ,,Un Prunc s-a nascut noua, un Fiu s-a dat noua” (Is 9,5) Iubiți credincioși, Profetul Isaia (nascut la 765 IC), in urma cu aproape 2800 de ani, anunța venirea lui Isus Domnul: ,,Prunc s-a nascut noua, un Fiu, iar numele lui este inger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al…

- „Dumnezeu este iubire smerita și darnica” - așa și-a intitulat Preafericitul Parinte Patriarh Daniel pastorala transmisa cu prilejul Nașterii Domnului. In mesajul sau pastoral, Preafericirea Sa readuce in actualitate cuvintele rostite de Sfantul Ioan Gura de Aur ”Da paine, dupa puterea ta!…

- In prima sa scrisoare pastorala de Craciun din anul 1939, la inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Patriarhul Nicodim Munteanu ii indeamna pe credincioși ca in vremuri de neliniște și nesiguranța sa iși aminteasca de peștera din Betleem, intrucat numai prin Cel nascut in ea vom gasi scaparea,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, se declara impotriva certificatului verde și cere parlamentarilor sa nu ii „extermine” pe romani. „Daca li se ia oamenilor și dreptul la munca… Eu cred ca aceasta nu e in regula. Cu certificat… In ce consta certificatul, sa se vaccineze, nu? Mai marii politici…