- Invierea Domnului este cea mai importanta sarbatoare a creștinatații și este sarbatorita duminica 2 mai 2021. Iata ce felicitari in imagini care sa conțina mesajul Hristos a Inviat poți trimite de Paște celor dragi cu aceasta ocazie. Colaje FOTO cu felicitari de Paște care conțin mesajul: Hristos a…

- ”Invierea Domnului sa va aduca armonie in casa si in gand, impacare si regasirea intelepciunii in sanul familiei. Hristos a inviat! Echipa ZTV Acest articol Echipa ZTV va ureaza Paste fericit! a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .

- Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare! Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi! Spumante Silvania Acest articol…

- Fie ca Sfintele Paști sa va lumineze sufletul și casa, sa va aduca numai bucurie și sanatate, iar Dumnezeu sa va aiba in paza! Locuitorilor comunei Lozna, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le transmit sa aiba parte de multa caldura, pace și liniște in suflet.Hristos a Inviat!Alin…

- Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie și iubire. Tuturor locuitorilor comunei Cuzaplac, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit, alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Mircea POP,Primarul comunei Cuzaplac Acest articol Mircea POP Primarul…

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, vorbește in Pastorala de Paște de anul acesta despre iubire drept lacrima lui Dumnezeu care a cazut peste om; este sangele varsat de Hristos pentru noi. De asemenea, IPS s-a referit la intristarea care este in lume…

- In Maieru se pastreaza pana in zilele noastre cateva tradiții deosebite de Sfintele Paști. Oamenii participa la o slujba religioasa speciala care se desfașoara in zorii zilei, in jurul orei 5 dimineața. „Nu este important doar sa fii prezent acolo, la biserica sau la rugaciune. Este important sa ramai…

- Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare intrebare! Invierea Domnului sa iti aduca in suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi! Radu-Ioan Lazar Viceprimarul…