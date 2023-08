Stiri pe aceeasi tema

- Bromazepamul este medicamentul puternic pe care șoferul drogat care a ucis doi tineri dupa ce i-a lovit cu mașina il avea cu el in Vama Veche. Tanarul avea mai multe pastile care se elibereaza doar cu rețeta și care reduc starile de agitație, depresie sau anxietate.Medicamentul extrem de periculos este…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Expert in conducere defensiva, Titi Aur avertizeaza dupa ce un șofer drogat a accidentat mortal doi tineri in stațiunea 2 Mai, ca atunci cand șoferul se urca la volan in stare de ebrietate sau sub influența drogurilor mașina devine o "arma". Psihologul criminalist Tudorel Butoi a comentat și el cazul.„In…

- Tragediile continua pe litoral. Inainte ca șoferul drogat sa omoare doi tineri pe o strada din 2 Mai, un alt șofer a lovit mortal un pieton, in Costinești. Tanarul are 26 de ani și era beat, iar dupa accident, a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins, insa, in cele din urma.

- Un baietel de un an si patru luni din judetul Gorj a murit dupa ce a fost lovit cu masina de fratele sau, in mod accidental. Accidentul a avut loc in urma cu peste o saptamana, dar primarul comunei unde s-a petrecut accidentul susține ca baiețelul putea fi salvat.

- Un tanar de 18 ni, din Slivilești, județul Gorj, și-a omorat fratele de 1 an și 4 luni din greșeala, dupa ce l-a lovit cu mașina. Polițiștii din cadrul Secției 3 Rurala Motru au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112, de un barbat de 36 de ani, despre nefericitul eveniment. Un tanar de 18 ani…

- Polițiștii din Capitala au facut semnal de oprire a unei mașini, iar la vederea oamenilor legii șoferul a accelerat. Polițiștii au aflat ca in mașina erau droguri. Unul dintre barbați aflați in mașina a fost arestat preventiv.Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție au observat in trafic un autoturism…

- Conducatorul auto a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și a continuat sa conduca, dar la un moment dat a incetinit, iar unul dintre oamenii legii a profitat pentru a-l scoate cu forța din mașina.