Stiri pe aceeasi tema

- Un bronz sanatos nu exista medical, astfel specialiștii recomanda folosirea adecvata a cremelor cu factor de protecție, evitarea soarelui in orele de varf și consultarea dermatologica pentru tratamentul arsurilor solare și prevenția lor. The post PROTECȚIE SOLARA Din punct de vedere medical, nu exista…

- Cosmeplant, un brand moldovenesc cunoscut pentru produsele sale cosmetice naturale, ofera o gama larga de creme cu protecție solara pentru a va proteja pielea de razele daunatoare ale soarelui. Produsele Cosmeplant SPF sunt formulate cu ingrediente naturale, oferind o protecție eficienta și sigura pentru…

- O echipa de cercetatori descopera cum sa transforme grasimea in energie Aceasta descoperire ar putea schimba fundamental modul in care ne gestionam greutatea și sanatatea metabolica. Mai mulți cercetatori americani de la Universitatea din California, San Francisco au gasit un mecanism prin care celulele…

- O inovație in ingineria biomedicala are potențialul de a revoluționa ingrijirea pacienților care sufera hemoragii puternice in urma unor accidente auto, in misiunile militare sau in timpul intervențiilor chirurgicale. Cercetatorii din Statele Unite au reu

- Canicula a cuprins toata Romania. Medicii avertizeaza ca trebuie evitata expunerea la soare și trebuie luate mai multe masuri in sezonul cald: purtarea unor ținute de culori deschise, hidratarea, protejarea pielii, a capului și evitarea plimbarilor la orele cand soarele este mai puternic. Pentru a ne…

- SPF 15 sau 50? Doar pe plaja sau zi de zi? Mai aplic crema daca e innorat? Pentru ca protecția solara nu e negociabila, te ajutam sa-ți raspunzi la intrebari și sa alegi exact ce ai nevoie peste a trece peste vara cu o piele sanatoasa. Ne inspira Gerovital Sun, gama completa ce conține opțiuni pentru…

- Se pare ca ciorile sunt inzestrate cu „superputeri”. Aceste pasari pot numara pana la patru și pot adapta numarul de sunete pe care le scot in funcție de cifra aratata, potrivit unui nou studiu, condus de o echipa de cercetatori de la laboratorul de fiziologie animala al Universitații Tubingen.

- Pielea bebelușului este sensibila inca de la naștere, așa ca are nevoie de o ingrijire speciala in orice moment al anului, dar in special pe timp de vara, atunci cand temperatura este ridicata. Citește mai jos cum protejezi pielea bebelușilor vara.Pielea bebelușului este fragila și sensibila, motiv…