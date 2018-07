Stiri pe aceeasi tema

- Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) aduce in mod direct, in Romania, circa 500 de milioane de euro anual, sume inca mici daca ne comparam cu tarile vestice, dar in crestere constanta, a declarat Traian Badulescu, consultant de turism.

- Lucian Mustata este tanarul a carui poveste de succes poate fi un exemplu demn de urmat. El a ajuns la orfelinat inca din primele zile de viata, dupa care, de la trei ani a crescut intr-o casa sociala. Prin ambitie, munca si perseverenta a ajuns expert in IT si a reusit sa-si deschida propria firma.

- Ciumbrud este satul din Romania unde, anual, se cultiva peste un milion de trandafiri, iar mai multi localnici au facut un business din vanzarea butasilor, care infrumuseteaza locuri din toate colturile tarii, cei mai importanti clienti fiind marile lanturi de hipermarketuri.

- Astazi este marcata Ziua impotriva abuzului de droguri.Potrivit statisticilor, in lume, aproximativ 200 de milioane de oameni consuma droguri cel putin o data pe an. Dintre aceștia, 25 de milioane sunt considerați dependenți.In fiecare an, 200.

- Boris Becker l-a "curtat" pe Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru prelungirea contractului…

- Conform okdiario.com, Boris Becker a „flirtat“ cu Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru…

- Unul din cinci romani economisește pentru batranețe, se arata intr-un studiu KPMG. Procentul nu este unul surprinzator, avand in vedere ca 4 din 10 romani nu dețin un cont bancar (conform datelor publicate recent de Banca Mondiala). Mai mult, unul din cinci romani iși asigura viața cu 1,5 euro pe luna,…

- Poluarea aerului in orașele bogate s-a diminuat dar in țarile sarace calitatea aerului este inca o problema și poluarea inca omoara șapte milioane de oameni (anual) la nivel global. Organizația Mondiala a Sanatații a dat publicitații un nou raport in care arata ca inegalitațile in privința aerului poluat…