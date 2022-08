Pastilele cu iod, numai în caz de expunere după un incident nuclear: Noi precizări ale Ministerului Sănătății Pentru o corecta informare a populației, Ministerul Sanatații revine cu urmatoarele precizari: 1. Distribuirea de pastile de iodura de potasiu se face in scopul administrarii la populația de pana in 40 de ani NUMAI in caz de expunere dupa un incident nuclear. Este contraindicata administrarea preventiva a comprimatelor 2. Inca de la inceputul conflictului din Ucraina, Ministerul Sanatații s-a preocupat de procurarea pastilelor de iod și a inițiat o campanie de informare a populației referitoare la modul de utilizare a acestora. Distribuția catre populație se face in mod gratuit pe baza prescripției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

