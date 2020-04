Paștile vor fi împărțite de preoți și echipe de voluntari din primării In județul Gorj, paștile vor fi distribuite de catre preoți și voluntari. Sarbatorile Pascale nu ii vor lasa pe credincioșii din județ fara paști. Este vorba de bucațelele de paine stropite cu vin și sfințite de preoți. Acestea au o simbolistica aparte și fac parte din ritualul sarbatorii religioase. Sunt primite, in mod normal, de credincioșii care participa la Slujba de Inviere. O parte din paști sunt luate acasa pentru a fi oferite celor care nu au putut sa mearga la bserica. Dat fiind faptul ca anul acesta cetațenii nu vor putea sa participe la slujbele organizate in biserici, la nivelul comunelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

