Pastila pentru suflet. Pilda zilei: cum putem să facem minuni Gandul zileiParintele Cleopa, despre grija cea mai mare de Anul NouIncepand de la Anul Nou, grija noastra cea mai mare trebuie sa fie alta. Cel mai mare lucru este sa ne innoim viața, sa luam aminte, cu fiecare an nou, sa lasam cate un pacat care ne stapanește cine știe de cand și sa punem in locul lui o virtute. Sa iertam greșelile celor ce ne-au suparat, sa-i iertam pe toți, sa incepem anul nou cu inima curata și cu credința in Dumnezeu. Sa nu incepem la crașma, cu beție, cu fluiere, cu cate și mai cate petreceri. Ca daca incepi bine din ziua intai, fiindca ziua buna se arata de dimineata, asa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

