Stiri pe aceeasi tema

- Daca te-ai intrebat vreodata cum poți sa-ți imbunatațești experiența la volan și sa te simți mai confortabil și in siguranța in timp ce conduci, acest articol este pentru tine! Vei descoperi importanța adaptarii vitezei, de ce ar trebui sa te oprești ocazional din condus la drum lung și cum poți te…

- Roman-scoala al postmodernismului literar, "Insula din ziua de ieri" este o splendida utopie a depasirii limitelor. Este al treilea roman al medievistului si semioticianului Umberto Eco. Roberto della Griva, un tinar nobil italian din secolul al XVII-lea insarcinat cu o misiune delicata si primejdioasa,…

- Anamaria Prodan e mai fericita ca niciodata, iar chiar de Ziua Indragostiților, impresara a ales sa-și faca publica relația. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro vorbește despre barbatul langa care se simte cu adevarat iubita și implinita!

- O suceveanca a fost arestata pentru o perioada de 15 zile de Curtea de Apel Suceava. Roxana-Ancuța Niculaescu (fosta Franiuc) a ajuns in arestul IPJ Suceava in baza solicitarilor emise de catre Parchetul General de pe langa Curtea de Apel din Torino.Reprezentanții Parchetului de pe langa Curtea de ...

- Potrivit informațiilor www.proalba.ro , sticlele, pline cu lichid și care au legate, in partea superioara, bucați de panza, era puse intr-o punga care a fost gasita, miercuri dimineața, intr-un coș de gunoi de langa Catedrala Incoronarii. Descoperirea ar fi fost facuta de un angajat al Polaris, care…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada.

- O cometa verde care a trecut pe langa Pamant in urma cu 50 000 de ani va putea fi vazuta din nou in aceste zile, cu ochiul liber. Corpul ceresc va atinge apogeul stralucirii cand va ajunge la cea mai mica distanta de Terra.

- Nicolae Stanciu: “Ma bucur ca am ajutat Unirea Alba Iulia, echipa mea de suflet! Autoritațile sa faca mai mult!” Profitand de faptul ca este acasa, la Alba Iulia, in vacanța, dupa ce a caștigat titlul de campion in China, l-am provocat pe Nicolae Stanciu la un dialog, o trecere in revista a anului precedent,…