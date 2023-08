Pastila pentru suflet 28 august: Pilda zilei - Calea de mijloc Pilda zilei: Calea de mijloc Se povestește ca un barbat și femeia sa au venit la un preot sa-i ceara sfatul. Femeia iși acuza omul ca este prea risipitor, in timp ce barbatul o mustra pe nevasta ca este prea zgarcita. Uitandu-se la ei, preotul le-a aratat palma deschisa și i-a intrebat:- Daca mana mea ar fi mereu astfel, mi-ar mai fi ea la fel de buna?- Nu, parinte!Preotul a strans atunci puternic pumnul și, ținandu-l așa, i-a intrebat:- Dar daca mana mea ar fi mereu astfel, mi-ar fi de ajutor ?- Nu, bineințeles, parinte.- E, atunci mai gandiți-va la asta și o sa vedeți care are dreptate!"Tot… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

