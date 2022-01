Pastila ”minune” de la Pfizer, combinată, de fapt, cu un medicament pentru SIDA Paxlovidul, celebra pastila produsa și promovata de Pfizer pentru tratarea Covidului, trebuie luata impreuna cu un medicament folosit de bolnavii de SIDA. Este vorba despre ritonavir, care s-a regasit și in controversata pilula Kaletra, care a provocat decese in masa ale pacienților infectați cu noul coronavirus. Mai mult, in prospectul Pfizer, combinația dintre paxlovid și […] The post Pastila ”minune” de la Pfizer, combinata, de fapt, cu un medicament pentru SIDA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicamentul este produs de compania Pfizer, iar studiile arata ca reduce riscul de spitalizare și de deces cu aproape 90%, daca este administrat in primele zile de boala.Pilula a fost aprobata in Statele Unite și este in curs de autorizare și in Europa. Prețul va fi insa unul extrem de ridicat, intre…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din America a autorizat folosirea medicamentului impotriva COVID-19, dezvoltat de Pfizer, relateaza CNBC. Medicamentul realizat de Pfizer, Paxlovid, este primul medicament antiviral oral autorizat de FDA. CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a declarat pentru…

- Pastila anti-COVID de la Pfizer a fost aprobata in Statele Unite ale Americii. Pastila de la Pfizer devine primul tratament din SUA – ce se poate administra acasa – care este aprobat de autoritațile americane de reglementare in domeniul sanatații – FDA, relateaza Associated Press . Este vorba despre…

- „Orice medic o sa va spuna ca, daca ai tratament la indemana, e o veste imbucuratoare, pentru ca, ai pastila, ii dai tratamentul și pacientul pleaca acasa vindecat. La gripa H1N 1 totul s-a incheiat atunci cand a aparut Tamiflu, iar nimeni nu a mai promovat vaccinul. Odata cu apariția acestei pastile,…

- Gigantul farmaceutic Pfizer a anuntat astazi ca a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite ale Americii, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei impotriva COVID-19 incepand din acest an, relateaza Reuters.

- Rusia a aprobat ca Pzifer Inc. sa efectueze teste clinice in aceasta țara pentru pilula sa antivirala experimentala pentru tratarea COVID-19, Paxlovid, informeaza Hotnews . Studiile efectuate pe 90 de persoane aflate in condiții similare cu cele de la domiciliu, impreuna cu o persoana care are COVID-19…

- Un studiu clinic realizat de grupul Pfizer privind pastila sa anti-COVID-19 a fost stopat dupa ce acest medicament antiviral a demonstrat ca reduce deja cu 89% riscul de spitalizare si de deces in randul adultilor care prezinta riscul de a dezvolta o forma severa a maladiei, a anuntat

- Laboratorul farmaceutic american Pfizer a anuntat vineri ca pastila sa impotriva covid-19 are o eficienta de 89% in prevenirea riscului spitalizarii sau mortii, potrivit unor prme rezultate ale unor studii clinice, relateaza AFP.