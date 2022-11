PASTILA DE PSIHOLOGIE! "Relativitatea comportamentului antisocial din punct de vedere economic, social, politic" – PARTEA I - Incepem un serial numit generic “PASTILA DE PSIHOLOGIE”, unde vom prezenta diferite pareri avizate ale unor specialisti in domeniu psihologiei. Credem ca este necesar acest demers, deoarece tot mai multi oameni cauta pe internet sau pe alte siteuri mult mai putin avizate, raspunsuri la problemele cu care se confrunta zi de zi si care le afecteaza viata si sanatatea. Pentru inceput, vom uza de amabilitatea doamnei psiholog BAGATHAI I. CORINA (SUA), absolvent al UNIVERSITATII „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TARGU MURES, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

