PASTILA de ARTĂ ⎢ Romantism și ceață In primii ani ai secolului al XIX-lea, artiștii romantici au inceput sa respire aerul unei noi vieți. Ca reacție la formulele raționale ale artei neoclasice, aceștia și-au indreptat atenția catre pictura peisagistica, restabilind relația inefabila dintre om și natura. Trebuie sa stau singur ca sa simt și sa contemplez cu... The post PASTILA de ARTA ⎢ Romantism și ceața appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ploaie si polei, valabile in judete situate in regiunile Muntenia si Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 22:00, in judetul Ilfov, local, se va semnala ceata, fenomen ce reduce vizibilitatea…

- Trafic ingreunat din cauza conditiilor de ceata pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, dar si pe tronsonul kilometric al autostrazii A4 Ovidiu Agigea. Pentru cei participanti la trafic autoritatile recomanda respectarea masurilor specifice fenomenelor meteo.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 11 judete. Conform prognozei de specialitate, ceata va persista pana la ora 20:00, in judetele Olt si Dolj, respectiv pana la ora 23:00 in zone din judetele Covasna,…

- Venirea ministrului Culturii la Timișoara nu a reușit decat sa arunce in aer un subiect extrem de sensibil pentru comunitatea locala: Muzeul Revoluției. Bogdan Gheorghiu a sosit, a prezentat tot felul de idei ciudate pe aceasta tema și nu a reușit decat sa iși urce in cap revoluționarii. Cert este ca…

- Meteorologii au emis luni seara noi avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa valabile in urmatoarele ore in 12 judete.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 23:00, in judetele Constanta, Mures, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu si Cluj se va semnala,…

- PROGNOZA METEO LUNI IN ȚARAValorile termice diurne se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 8...9 grade in nord-vestul și centrul țarii și 16...17 grade in sud-vest și sud, iar cele minime, peste normele perioadei, vor fi cuprinse…

- Traficul rutier este ingreunat, marți seara, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva și pe șoselele din sud și sud-est, din cauza ceții. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza...

- Ziarul Unirea COD GALBEN de CEAȚA in județul Alba, miercuri dimineața, pana la ora 10:00: Vizibilitate redusa local sub 200 de metri. Localitațile vizate ANM a emis miercuri, 21 octombrie 2020, o atenționare meteorologica COD GALBEN de CEAȚA, valabila pentru județul Alba. Potrivit meteorologilor, in…