- Federatia ucraineana de fotbal (UAF) a decis sa faca apel la Tribunalul de Arbitraj sportiv impotriva deciziei UEFA ca Ucraina sa piarda la "masa verde", cu 0-3, meciul de luna trecuta cu Elvetia din Liga Natiunilor, a anuntat vineri TAS, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Pe 25 noiembrie,…

- Mașina celebrului comisar Moldovan, personajul interpretat de Sergiu Nicolaescu in filmul ”Un comisar acuza” din 1974, a fost vanduta la licitație in București, pentru suma de 28.000 de euro, informeaza Digi24. Potrivit sursei citate, mașina este intr-o stare ireproșabila și merge la fel de bine ca…

- Germania a suferit cea mai drastica înfrângere din istorie într-un meci oficial, nemții înclinându-se în fața Spaniei cu 6-0. Meciul din Liga Națiunilor s-a disputat la Sevilla, iar dupa confruntare selecționerul Joachim Low a încercat sa gaseasca unele explicații…

- Cel mai mare diamant roz din Rusia va fi scos la licitație , iar pasionatii de bijuterii extrem de scumpe au ocazia sa se lupte pentru un unicat. Un diamant roz, urias, urmeaza sa fie scos la licitatie in Elvetia pe 11 noiembrie, potrivit see.news . Piatra pretioasa, botezata Spiritul Trandafirului,…

- Conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) a anuntat ca reuniunea sa anuala din 2021 se va desfasura in Buergenstock, langa orasul Lucerna din Elvetia, in perioada 18 - 21 mai, si nu ca de obicei in ianuarie, in statiunea de ski Davos, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters."Intalnirea…