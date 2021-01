Stiri pe aceeasi tema

- Maria Chindamo, o femeie de afaceri din Italia, a disparut fara urma in urma cu mai bine de patru ani, iar detaliile infioratoare despre moartea sa au fost dezvaluite recent, informeaza Daily Star. Femeia, in varsta de 42 de ani, a avut ghinionul de a fi vecina cu un barbat care avea legaturi puternice…

- Alte 1712 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Romania-1, Turcia-1, Ucraina-1, Italia-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 105 852 cazuri.

- Un tablou realizat de pictorul austriac Gustav Klimt, disparut timp de 23 de ani, va fi expus sambata la o galerie de arta din Italia, relateaza dpa. "Portretul unei doamne' a fost furat de la Galeria Ricci Oddi din Piacenza, nordul Italiei, in februarie 1997, si a fost gasit in curtea…

- Un barbat din Italia a descoperit in mancarea pe care o cumparase de la un supermarket o bucata dintr-un deget uman. Acesta a depus plangere la Protectia Consumatorului, iar carabinierii au deschis imediat o ancheta, relateaza ziarul Corriere Romagna, citat de gandul.ro.

- Italia a raportat 722 de decese - mai putin de 853 fata de ziua precedenta - si 25.853 de noi infectii, - mai mult fata de marti, a anuntat Ministerul Sanatatii, potrivit The Guardian, anunța news.ro. Au fost efectuate 230.007 de teste in ultimele 24 de ore, comparativ cu 188.659 in ziua precedenta.…

- De cand am inclus și loteriile internaționale in oferta de pe efortuna.ro, platim zi de zi caștiguri uriașe! La inceput de saptamana, un jucator norocos a ghicit 4 numere la una dintre extragerile Grecia Kino 20/80, așa ca i-am umplut contul online cu 31.000 lei, adica peste 6.500 de euro."Rețeta" succesului…

- Franta, Regatul Unit, Italia si Germania au amenintat luni cu sanctionarea tuturor celor care creeaza obstacole in calea negocierilor interlibiene menite sa infiinteze institutii de tranzitie pana la alegerile prevazute sa aiba loc in decembrie 2021, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Suntem…

- Intr-o zi de duminica, Gheorghe Ursache s-a urcat, la Iasi, in autocarul care urma sa-l duca in Italia, la munca. Cu o zi inainte sa ajunga in Sicilia, la Trapani, si-a contactat fiica pe telefon si i-a spus ca este urmarit de cineva. De atunci, nimeni nu mai stie nimic de el. Aceasta drama cu […] Source