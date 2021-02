PASTILA de ARTĂ ⎪ Clișeele lui Curtis Inceput de secol XX, vestul Statelor Unite ale Americii. Fotograful Edward Sheriff Curtis este fascinat de un subiect prea puțin explorat: populațiile autohtone ale Americii de Nord. Se decide sa-i fotografieze pe acești subiecți exotici. Lucreaza neintrerupt, insa, cel mai adesea, trișeaza… Arta de a manipula trecutul In imaginația debordanta... The post PASTILA de ARTA ⎪ Clișeele lui Curtis appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

