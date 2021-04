Pastila anti-COVID-19 de la Pfizer ar putea fi eficientă împotriva noilor tulpini Pastila anti-COVID-19 produsa de Pfizer ar putea fi disponibila pana la sfarsitul anului. In primul rand, potrivit Mediafax, pastilele ar putea ajuta la prevenirea unei variante severe a bolii la persoanele pentru care vaccinul nu a avut efectul dorit. De asemenea, ar putea ajuta la protejarea in fata unor noi variante. In momentul de fața nu exista alte medicamente in afara de vaccinuri care pot impiedica dezvoltarea COVID-19. In prezent, Pfizer efectueaza studii pe aproximativ 60 de persoane din Statele Unite si Belgia. Daca aceste studii, care se vor incheia pe 25 mai, vor da rezultate eficiente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

