Paști în Maramureș - 26 aprilie 2022 Municipiul Sighetu Marmației, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Muzeul Satului Maramureșean și Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Sighetu Marmației/Facultatea de Geografie, organizeaza in Muzeul Satului Maramureșean pe data de 26 aprilie 2022 evenimentul "Paști in Maramureș". Cea mai mare sarbatoare a creștinilor, Invierea Domnului, este pentru maramureșeni prilej de a trai clipe de bucurie sfanta, dar și de a sarbatori in cadrul comunitații. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sighetu Marmației, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Muzeul Satului Maramureșean și Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Sighetu Marmației/Facultatea de Geografie, organizeaza in Muzeul Satului Maramureșean, in data de 26 aprilie, incepand…

- La Scoala Gimnaziala Maxenu- Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzau, joi , 14 aprilie 2022 s-a desfasurat Simpozionul județean cu participare nationala ,,Tradiții și obiceiuri de Paști”, eveniment prilejuit de sosirea marii sarbatori crestine ,,Pastele” sau Invierea Domnului. Activitatea…

- Eveniment Elevii școlilor din Țiganești și Galateni invața despre datini și tradiții de Paști la Muzeul Județean aprilie 8, 2022 09:23 Muzeul Județean Teleorman, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, organizeaza in zilele de 11 aprilie, ora 11.30, și 14 aprilie,…

- Calendar Ortodox APRILIE 2022: Toate sarbatorile din luna lui PRIER: Floriile, Sfintele PAȘTI, Sf. Gheorghe, Izvorul Tamaduirii Calendar ortodox aprilie 2022. In luna aprilie 2022 aduna la un loc cele mai mari sarbatori creștin ortodoxe din an. Printre principalele sarbatori se numara Floriile – Intrarea…

- Primaria Ramnicu Valcea va reabilita accesul pedestru spre Biserica Cetatuia – unul din lacasurile de cult emblematice ale municipiului. default Vor fi facute reparatii pe portiunea de drum ce apartine domeniului public al municipiului, atat la partea de drum in panta, cat si (prin montarea de pavele…

- I. Activitatea de cercetare stiintifica Proiecte de cercetare stiintifica in domeniul arheologiei: ⦁ Amprenta antropogenetica a populațiilor locale din preistorie pana in evul mediu timpuriu (Sanda Bacueț Crișan, Ioan Bejinariu, Dan Bacueț Crișan, Dan Deac, Horațiu Cociș, Horea Pop, Timea Keresztes).…

- Lipsa zapezii in plina iarna in multe locuri din tara este un motiv de ingrijorare nu doar pentru agricultori si cei cu afaceri in turismul montan, ci si pentru climatologi, si are un impact psihologic important asupra populatiei, considera Adina Eliza Croitoru, profesor universitar la Facultatea…

- Lipsa zapezii in plina iarna in multe locuri din tara este un motiv de ingrijorare nu doar pentru agricultori si cei cu afaceri in turismul montan, ci si pentru climatologi, si are un impact psihologic important asupra populatiei, considera climatologul Adina Eliza Croitoru. ”Studiile pe care noi le-am…