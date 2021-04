Stiri pe aceeasi tema

- Italia a decis sa prelungeasca restrictiile pentru a lupta impotriva pandemiei COVID-19, printre care inchiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pana la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi. Astfel, Italia va petrece Pastele catolic in scenariul rosu.…

- Franta va inchide scolile la nivel national pentru trei saptamani ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectie cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri seara, presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Va fi o saptamana de invatamant la distanta, urmata de o vacanta de primavara de doua saptamani.…

- Italia a decis sa prelungeasca restrictiile pentru a lupta impotriva pandemiei COVID-19, printre care inchiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pana la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Autoritațile italiene anunța ca se pregatesc de al treilea val al pandemiei de coronavirus, iar pentru a-i face fața impun mai multe restricții. Se inchid școlile, magazinele și restaurantele și se limiteaza deplasarile neesențiale.

- Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenariul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea de masuri și mai restrictive. Se inchid magazinele neesențiale iar deplasarile in afara locuinței este permisa…

- Vești proaste pentru locuitorii acestui oraș. Autoritațile au decis sa plaseze aceste zone in scenariul roșu, dupa ce cazurile de coronavirus au crescut, iar incidența infectarilor a trecut de 3 la mie. Masura intra in vigoare luni. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, masura…

- Trei regiuni din Italia au fost palsate iar in carantina din cauza numarului de imbolnaviri cu coronavirus. Regiunile italiene Lombardia, Alto Adige si Sicilia vor intra de luni, 18 ianuarie, in lockdown. Aceste zone au trecut din scenraiul portocaliu in cel roșu. Scenariul roșu presupune introducerea…

- Ucraina a decis inchiderea școlilor de astazi 8 ianuarie 2021, a restaurantelor si salilor de sport, instaland un nou „lockdown”, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie si se mentin la un nivel…