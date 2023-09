Stiri pe aceeasi tema

- Mineralul bun pentru creier care ajuta și in prevenția cancerului și cu numeroase beneficii este seleniul. Este foarte important pentru organism. Din ce alimente ne luam necesarul de seleniu?Seleniul este un mineral esențial, important pentru multe procese ale corpului, inclusiv funcția cognitiva,…

- Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), zaharul și cartofii se afla in topul…

- Continue reading Premierul susține ca prețurile la alimente s-au redus dupa intrarea in vigoare a OUG privind limitarea adaosurilor comerciale. Ciolacu: Cele mai mari scaderi sunt la cartofii noi, apoi la paine, telemea at Info real.

- Supermarketurile au ieftinit mai multe produse alimentare, in urma Ordonanței de Urgența care prevede limitarea adaosului comercial. Castraveții, ceapa, cartofii, fasolea sau merele au prețuri și cu 50% mai mici in supermarketurile din județ. Incepand de ieri, mai multe alimente sunt mai ieftine, ca…

- Atunci cand vrei sa slabești sau sa te menții la o greutate sanatoasa, cel mai greu este sa reziști tentației de a manca ceva dulce. Nutriționiștii iți vor recomanda sa renunți la gogoșile, prajiturile și deliciile cu ciocolata, insa vestea buna este ca le poți inlocui cu fructe. Acestea iți vor satisface…

- Pentru cei care nu rezista tentației de a manca dupa ora 18.00, nutriționiștii vin cu vești bune. Exista 5 alimente care pot fi consumate seara, fara grija acumularii kilogramelor. Mai mult decat atat, mai au un avantaj: contribuie la un somn odihnitor.

- Probabil unul dintre cele mai apreciate și variate feluri de mancare sunt pastele. Combinate cu diverse sosuri, pe baza de carne, branza, cu sau fara roșii, asezonate cu ierburi aromatice și condimente, pastele sunt apreciate in toata lumea, principalele motive ale succesului lor fiind ușurința și rapiditatea…

- Cu toate ca ne este adeseori greu sa respectam intocmai ceea ce ne propunem, iata cativa pasi simpli de la care nu ar trebui sa facem rabat in nicio zi: Pasul 1: Micul dejun este un obicei ce trebuie cultivat Studiile arata ca cei care iau micul dejun in fiecare zi consuma mai putine calorii la pranz…