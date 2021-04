Stiri pe aceeasi tema

- Grig Chiroiu, protagonistul celebrului serial ”Trasniții” (Prima TV), face ultimele pregatiri inaintea redeschiderii propriei sale pensiuni, “Noel”, de la Olanești, de Sarbatorile Pascale. Actorul ne-a povestit, in exclusivitate pentru playtech.ro, despre afacerile sale in turism. Grig Chiroiu, actorul…

- In cursul zilei de sambata, 17 aprilie, polițiștii prahoveni au desfașurat o ampla acțiune in principalele zone de agrement din județul Prahova (Ploiești, Bucov, Campina, Valea Doftanei, Valenii de Munte și Maneciu - Cheia) pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile pentru prevenirea…

- Doi barbați au fost raniti, duminica dupa-amiaza, dupa ce au intrat cu ATV-ul intr-un cap de pod, in judetul Sibiu. Șoferul avea peste 2 la mie alcoolemie, informeaza Mediafax. Conform datelor furnizate de Politia judeteana Sibiu, accidentul a avut loc in Porumbacu de Jos. Un localnic…

- Traficul rutier a fost oprit pe DN 10 Buzau - Brasov, la kilometrul 87+200 metri, in zona localitatii Siriu, din cauza pietrelor cazute de pe versant si ajunse pe suprafata de rulare, informeaza Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR. Conform sursei citate, circulatia rutiera a fost deviata…

- FOTO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1: O persoana, ranita dupa impactul dintre o mașina și un autotren Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, pe DN 1, intre Porumbacu de Jos și Scoreiu, județul Sibiu. Din primele informații a fost vorba despre o coliziune…

- Un accident rutier, in care a fost implicat un TIR, inmatriculat in județul Alba, s-a produs vineri dimineața, pe DN 1, in județul Sibiu, potrivit romania24.ro. Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a prods intre Porumbacu de Jos si Scoreiu, dupa coliziunea dintre un autoturism si un ansamblu TIR, conduse…

- Intre 20 februarie și 20 martie, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi deschisa expoziția foto „Pe acoperișul Romaniei. Turismul montan și viața la munte, la inceputul veacului trecut”. Expoziția este organizata in colaborare cu Muzeul Național Brukenthal din Sibiu și se dorește a fi o scurta prezentare…

- Noul primar al orașului se lauda pe Facebook ca a schimbat yala la casa de oaspeți a Primariei, una care care ar fi fost folosita de fostul edil, de fostul șofer al acestuia și de un alt fost consilier PSD. “Cheia” iubirii de… “carte”. Va prezint, in premiera, casa de oaspeți a Primariei. E tare, nu?…