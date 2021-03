Paștele în vremuri de pandemie. Iohannis: Nu îmi doresc să îngrădim accesul la biserică Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar la inceputul lunii mai vor sarbatori creștinii ortodocși. Eu imi doresc tare mult sa gestionam pandemia in așa fel incat lumea sa poata sa mearga și la biserica, sa se intalneasca, sigur, in cerc mai restrans, dar sa se poata intalni cu familia fara sa avem petreceri cu multe persoane”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca in acest an sarbatorile pascale sunt la distanta unele de celelalte si doreste ca pandemia sa fie tinuta sub control, astfel incat oamenii sa poata merge la biserica si sa se poata intalni cu familia, in cerc restrans. „Anul acesta sarbatorile sunt…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a precizat, miercuri, ca iși dorește ca pandemia sa fie gestionata, astfel incat in perioada sarbatorilor pascale, oamenii sa se poata intalni cu familia, dar sa mearga și la biserica. „Eu imi doresc tare mult sa gestionam pandemia in așa fel incat lumea sa poata…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca iși dorește ca pandemia de Covid sa fie gestionata astfel incat, in perioada sarbatorilor pascale, romanii sa poata merge la biserica, dar sa se poata intalni și cu familia.

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca iși dorește ca pandemia de Covid-19 sa nu impiedice romanii sa mearga la biserica sau sa se poata intalni cu familia de sarbatorile pascale. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare. Acum in 4 aprilie vor sarbatorii catolicii, reformații, iar…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca iși dorește ca pandemia de Covid sa fie gestionata astfel incat, in perioada sarbatorilor pascale, romanii sa poata merge la bisercia, dar sa se poata intalni și cu familia. „Anul acesta sarbatorile sunt la o distanța mare (Paștele catolic fața de cel ortodox…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in judetul Dolj, la Dabuleni, a declarat ca de Paste isi dorește ca romanii sa poata merge la biserica. „Pastele catolic este pe 4 aprilie, iar cel ortodox pe 2 mai. Cele doua sarbatori sunt la distanța mare. Eu cred ca putem gasi solutia ca oamenii sa…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat astazi ca iși dorește ca pandemia sa fie gestionata de autoritați astfel incat credincioșii sa poata merge și la biserica și sa se intalneasca in cerc restrans cu membrii familiei.

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…