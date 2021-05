1. Miercuri incepe școala. Daca incepe. Anul trecut s-a oprit in martie și a inceput in septembrie. A mai existat o vacanța de șase luni, in 1944, dupa ce ne-au bombardat americanii, pe 4 aprilie, in duminica Paștelui. Școala s-a inchis pe 5 aprilie 1944 și s-a redeschis in octombrie. 2. Nici de Paște n-am […] The post Paștele in limba romana first appeared on Ziarul National .