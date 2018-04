Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea sfanta a Invierii Domnului, a adunat, și in acest an, mii de credinciosi la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Cu credinta in suflete si lumanari in maini, oamenii au venit sa primeasca Lumina si sa duca pacea sfanta a Invierii in inimile si casele lor. La Catedrala Reintregirii Neamului,…

- Creștinii ortodocși au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere, bisericiile din cartierele orașului Cugir și din localitatea Vinerea fiind pline la apropierea momentului. Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajus in Romania in jurul orei 18.45 pe Aeroportul „Henri Coanda”,…

- La miezul nopții, mii de credincioși din Dej au primit cu bucurie vestea invierii lui Hristos, bisericile de pe raza orașului fiind neincapatoare. La fel ca in fiecare an, slujba de Inviere a inceput la miezul nopții. Preoții au ieșit afara din altar si i-au indemnat pe evlavioși: „Veniti de luati Lumina!”.…

- O mie de ieseni au mers sa ia lumina sfanta adusa tocmai de la Ierusalim si sa cante "Hristos a inviat" la mMitropolie, in centrul orasului.La slujba a participat si custodele coroanei Principesa Margareta. In jur de 300 de persoane au asistat si la slujba de Inviere de la Manastirea Barnova. Mai jos…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim este adusa ASTAZI - sambata 07 aprilie 2018 in jurul orei 18:00 pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti cu un avion special, de o delegatie a Patriarhiei Romane. Patriarhul Daniel o ofera clerului si credinciosilor prezenti la slujba de Inviere oficiata la Catedrala patriarhala,…

- Lumina Învierii va veni și în acest an la Constanța pe mare, dupa care va avea loc o scurta procesiune pâna în parcul Catedralei Arhiepiscopale, acolo unde va fi oficiata Slujba de Înviere. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfânta de la Ierusalim,…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- IATA ce trebuie sa facem cu lumanarea folosita in noaptea de Inviere? Sigur nu știai lucrul acesta In noaptea de Sfintele Pasti credinciosii vin la biserica, participa la slujba si iau lumina. Lumanarea Pascala este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii. ”Aceasta lumanare arata ca noi…