- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- Portarul lui Juventus, Gianluigi Buffon, spune ca este gata sa revina in poarta nationalei Italiei, daca va fi convocat pentru meciurile amicale cu Anglia si Argentina, pe care Italia le va disputa in luna martie. In varsta de 40 de ani, Gianluigi Buffon a anuntat, la finalul campaniei de…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Dat recent in urmarire internationala, dupa ce a fugit in Madagascar, inculpatul Radu Mazare ar putea scapa de extradare. Un expert UE recomanda suspendarea tuturor extradarilor catre Romania, pe motiv ca nu respectam angajamentele privind reformarea sistemului judiciar. De aceasta situatie ar putea…

- Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul 'Henri Coanda' din Constanta. Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a fost reprezentat…

