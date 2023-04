Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii catolici din Romania au participat in noaptea de sambata spre duminica la sarbatoarea Invierii. Slujbe speciale au avut loc in bisericile din toata tara. Duminica este liturghia și se binecuvanteaza bucatele pascale.

- Mesaje de Pastele catolic 2023. Anul acesta, Pastele catolic se sarbatoreste la data de 9 aprilie. Credincioșii care vor sa transmita un mesaj cu aceasta ocazie celor catolici, pot alege din urmatoarea selectie de urari si felicitari pascale. Acestea pot fi transmise prin SMS, pe Facebook sau WhatsApp.…

- Duminica Floriilor reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin-ortodox și se praznuiește intotdeauna cu o saptamana inainte de Paștele ortodox. Anul acesta, Floriile pica pe 9 aprilie, ziua in care credincioșii respecta o serie de tradiții și obiceiuri de Florii 2023.…

- Tradiții și obiceiuri de Paște la catolici. Paștele catolic, cunoscut și sub numele de Duminica Invierii, este cea mai importanta sarbatoare creștina care celebreaza invierea lui Iisus Hristos din morți. Este un moment de mare bucurie și sarbatoare in Biserica Catolica și este celebrata in prima duminica…

- Invierea Domnului sa va aduca bucurie in suflete, darul comuniunii cu cei dragi, rasplata pacii și a armoniei, le-a transmis credincioșilor care celebreaza duminica Paștele președintele Klaus Iohannis.

- Tradiții și obiceiuri de Paștele catolic. Diferențe intre Paștele ortodox și cel catolic Credinciosii catolici sarbatoresc Pastele anul acesta pe 9 aprilie. Exista numeroase obiceiuri pe care catolicii le practica in ziua de Paste. Cel mai spectaculos obicei este stropitul. Stropitul isi are originea…

- Datinile de Pasti sunt numeroase si ele se leaga de unele aspecte ale celebrarii pascale in forme popular-crestine. Noaptea Invierii fiind un timp al vegherii, nu se doarme si nu se stinge lumina prin case pana dimineata. Lumina de la biserica se duce aprinsa pana acasa, apoi se pastreaza pentru ...

- Peste doar cateva zile, in saptamana 2 - 8 aprilie 2023, este Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este o saptamana in care credincioșii ortodocși primesc lumina Invierii, iar in aceasta saptamana se respecta superstiții, obiceiuri și tradiții. Credincioșii ortodocși trebuie sa le respecte cu sfințenie.