- Pastele blajinilor este o sarbatoare populara care nu are o randuiala specifica in tipicul bisericesc, informeaza Agerpres. In credinta ortodoxa se pune accent si pe cultul mortilor. Pastele blajinilor sau Pastele mortilor ori Pastele Mic reprezinta in sine amintirea tuturor celor ce au adormit intru…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (25 ani, 76 WTA), s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a trecut de rusoaica Ana Blinkova cu 1-6, 7-6 (8), 6-4.

- Dupa ani buni in care drumul spre Cimitirul "Sfantul Lazar" din Capitala nu avea un trotuar destinat pietonilor, cu doua zile inainte de Pastele Blajinilor a fost asfaltat unul. Si in interiorul cimitirului e forfata mare.

- Mod de preparare Chiftele umplute cu oua de prepelita Pui ouale de prepelita intr-o craticioara cu apa si le fierbi 3 minute, calculate din momentul in care incepe sa fiarba apa. Le scoti din craticioara, le pui intr-un vas cu apa rece pentru cca 5-6 minute, apoi le scoti din apa, le stergi…

- De zece ani, turiștii care urca varful Dambau știu ca in caz de vreme rea sau pericol, se pot adaposti, fie iarna, fie vara, la refugiul cu biblioteca, cuptor de paine și panouri solare. Construcția refugiului Saruni a inceput in anul 2008, la inițiativa Asociației Trascau Corp, cu ajutorul voluntarilor…

- Insorita și liniștita, Kusadasi este destinația ideala pentru relaxare la plaja sub soarele bland al inceputului de vara. La fel de bine, poți sa cutreieri imprejurimile pline de splendoare pornind in descoperirea comorilor istorice sau sa te aventurezi pe cele mai tari tobogane alaturi de cei mici!…

- De ce ai nevoie pentru rulada de omleta cu spanac Pentru omleta 4 oua1 lingura faina60 g branza rasa40 ml laptepiperPentru umplutura125 g spanac2 cepe50 g crema de branza50 g branza feta50 g ciupercimararpiper2 linguri…

- Polițiștii clujeni au efectuat, vineri dimineața, o acțiune în zona strazii Calea Dezmirului, din Cluj-Napoca.”La data de 02.02.2018, în jurul orei 06:00, politisti din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Secțiile 2 și 7 Poliție, au actionat pentru creșterea gradului…