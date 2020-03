Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care doctorii si spitalele se pregatesc pentru cresterea numarului de pacienti cu COVID-19, relateaza mediafax.Guvernele din Europa au intensificat cautarea pentru ventilatoare ATI, in contextual in care…

- Mii de șoferi de tir romani sunt trași pe dreapta in parcarile din Europa. Oamenii așteapta sa vada ce masuri vor lua autoritațile și cum ar putea ajunge acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Ei staționeaza de mai bine de 24 de ore cu marfuri care trebuiau sa ajunga in țara noastra la inceputul…

- Cu peste 4.600 de persoane infectate cu noul coronavirus și aproape 200 de morți, Italia este inima epidemiei de coronavirus din Europa și a patra din lume. Doar China, Coreea de Sud și Iran au raportat mai multe cazuri de coronavirus. Pentru a preveni raspandirea epidemiei, Italia a luat masuri extreme;…

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare in Italia impreuna cu Miscarea Cinci Stele (M5S), a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, devenind prima personalitate politica importanta din Europa care a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza…

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, d...

- Noul tip de coronavirus a patruns in Europa si s-a raspandit cu repeziciune. Cat de sigur este sa treci granițele, in acest context? Punctul zero a fost in Italia, acolo unde numarul de cazuri inregistrate este cel mai mare, peste 300. 11 oameni au murit in nordul Peninsulei, iar recent a fost depistat…

- Dick Pound, membru al CIO din 1978, este primul personaj marcant din Comitetul International care vorbeste direct despre anularea Jocurilor si nu despre amanarea sau relocarea acestora. Acest scenariu trist ar urma sa fie pus in aplicare in cazul in care autoritatile nu vor reusi sa gestioneze situatia…

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis…