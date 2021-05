Paște la Botoșani. O femeie și-a înjunghiat soțul pentru că nu i-au plăcut sarmalele O cearta intre doi soti s-a terminat pe masa de operatii pentru barbat. Intamplarea a avut loc chiar in Sambata Patimilor, iar scandalul dintre cei doi ar fi pornit de la un motiv aparent banal. Astfel, femeia, in varsta de 55 de ani, din Albesti, le-a spus cadrelor medicale ca barbatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, i-ar fi reprosat ca nu stie sa inveleasca sarmalele. In acel moment, femeia nu s-a mai putut controla si, exasperata de agresiunile la care a fost supusa de-a lungul anilor, si-a iesit din fire, a pus mana pe un cutit si i l-a infipt cu putere in abdomen partenerului sau.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

