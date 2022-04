Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut, duminica, un nou apel, cerand sa se asculte strigatul de pace al oamenilor in acest "Paste in vremuri de razboi". "Ucraina a fost crunt incercata de violenta si distrugerile razboiului crud si fara sens in care a fost tarata", a spus suveranul pontif, in fața a 50.000 de credinciosi…

- Papa Francisc a cerut duminica un „armistiu de Paște” in Ucraina „pentru a obține pacea prin negocieri autentice”. „Sa inceapa un armistițiu de Paște, dar nu pentru a reincarca armele și a relua lupta. Nu. Un armistițiu pentru a obține pacea prin negocieri reale”, a spus suveranul pontif, dupa ce a…

- Vitaliy Klitschko, fost pugilist și actual primar al Kiev-ului, a facut un apel la Papa Francisc și l-a invitat la Kiev in speranța ca Suveranul Pontif va putea contribui la salvarea vieților ucrainenilor și atingerea pacii. Klitschko i-a trimis o scrisoare Papei, dupa mesajele trimise și din partea…

