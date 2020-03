Stiri pe aceeasi tema

- Jojo este una dintre vedetele care au hotarat sa ia masuri in aceasta perioada dificila, cea a pandemiei de Coronavirus. Ea și familia ei au decis impreuna sa stea in casa. Deși nu a trecut foarte mult timp de la luarea acesteia, celebra actrița ii simte deja dorul libertații.

- Papa Francisc a acordat un interviu cotidianului italian La Repubblica in care impartașește cateva reflecții despre timpurile marcate de raspandirea Coronavirusului. ”I-am cerut Domnul sa opreasca epidemia: Doamne, oprește-o cu mana Ta! M-am rugat pentru aceasta”, a spus papa in interviul publicat miercuri,…

- Papa Francisc s-a aventurat, pe jos, pe strazile pustii ale Romei, pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara...

- Papa Francisc s-a aventurat, duminica, pe jos, pe strazile pustii ale Romei, pentru a se ruga la doua altare pentru sfarsitul pandemiei de coronavirus, dupa ce Vaticanul a anuntat ca celebrarile liturgice din Saptamana Pastelui vor avea loc, in premiera, fara public.

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…

- Papa Francisc le-a cerut joi cetatenilor sa respecte deciziile luate de guvernanti in lupta impotriva noului coronavirus care, desi de multe ori deranjante, sunt, in opinia acestuia, "spre binele nostru", relateaza...

- Astazi, 2 martie, pentru catolicii de rit bizantin incepe Postul Paștilor. In contextul in care pentru catolicii de rit latin postul a inceput miercuri, 26 februarie, Papa Francisc a lansat mesajul sau dedicat intregii Biserici catolice luni, 24 februarie. In mesaj, Papa invita credincioșii la „a se…

- «Cateheza de azi este in ton cu Saptamana de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor. Tema din acest an – ospitalitatea – a fost dezvoltata de comunitatile din Malta si din Gozo, pornind de la fragmentul din cartea Faptele Apostolilor care istoriseste despre ospitalitatea pe care locuitorii Maltei i-au…