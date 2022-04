Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua zile pana la Paște, așa ca daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu urari emoționante sau mesaje de suflet, noi iți prezentam cele mai frumoase felicitari pe care le poți oferi celor dragi pentru cu ocazia Sarbatorilor Pascale.

- Credinciosii sarbatoresc duminica, Floriile, ocazie cu care le poti trimite un mesaj, o urare, o felicitare, persoanelor care isi serbeaza onomastica.Mesaje cu urari si felicitari de Florii O zi frumoasa incepe cu o floare. Viata este frumoasa pentru ca tu existi. La multi ani La multi ani, sanatate…

- Minivacanța de PAȘTE 2022: Zile LIBERE de Paște le Ortodox 2022 și Paștele Catolic | albaiuliainfo.ro De cațiva ani de zile, in Romania s-a stabilit ca liberele legale de Paște care se dubleaza, adica acordate atat pentru Paștele catolic 2022, și pentru Paștele ortodox 2022, se recupereaza ulterior.…

- Mesaje de 8 martie. Felicitari și urari pentru cadre didactice: profesoare, invațatoare, educatoare, diriginta Mesaje de 8 martie pentru profesoare. Felicitari și urari pentru cadre didactice: profesoare, invațatoare, educatoare, diriginta Profesoarele sunt cele care ne insufla placerea pentru invatatura…

- MESAJE pentru MAMA. FELICITARI și URARI de 8 MARTIE, ziua femeii MESAJE de ziua MAMEI, 8 MARTIE 2022. Urari și felicitari pentru mama. Mesaje de 8 martie ziua femeii Mesaje de 8 Martie pentru mama. De Ziua internaționala a Femeii, transmite-i cele mai frumoase ganduri celei mai importante persoane femei…

- Postul Paștelui: Interdicții, durata, zile de dezlegare la pește. Obiceiuri și tradiții | albaiuliainfo.ro Postul Paștelui este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind ca sunt cele mai puține dezlegari la pește. Citește și: Cand pica Paștele ortodox și cel catolic in urmatorii…

- FELICITARI 1 MARTIE, MESAJE 1 MARTIE. "O primavara frumoasa! La multi ani!"FELICITARI 1 MARTIE, MESAJE 1 MARTIE. "Un 1 Martie insorit!"FELICITARI 1 MARTIE, MESAJE 1 MARTIE. "O primavara insorita!"FELICITARI 1 MARTIE, MESAJE 1 MARTIE. "Incepe prmavara cu fericire, bucurii si noroc! La multi ani!"FELICITARI…

- Mesaje de 1 martie in italiana. FELICITARI și URARI de primavara Mesaje de 1 MARTIE in limba italiana. MESAJE, FELICITARI și URARI de 1 MARTIE, Marțișor 2022. Mesaje de primavara in italiana Primavara este anotimpul speranței, al renașterii, anotimp care sosește, cel puțin calendaristic pe 1 martie.…