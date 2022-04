Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor marcheaza an de an intrarea Domnului in Ierusalim. Sub auspiciile sale, echipa Secției Revista a Teatrului Municipal Baia Mare celebreaza aceasta zi insemnata printr-un spectacol ce se incadreaza in categoria evenimentelor de neratat. In primitoarea atmosfera de ”acasa”, vocea și…

- Duminica Floriilor marcheaza an de an intrarea Domnului in Ierusalim. Sub auspiciile sale, echipa Secției Revista a Teatrului Municipal Baia Mare celebreaza aceasta zi insemnata printr-un spectacol ce se incadreaza in categoria evenimentelor de neratat. In primitoarea atmosfera de ”acasa”, vocea și…

- Papa Francisc a facut un nou apel la pace in Ucraina, in slujba din Duminica Floriilor. Saptamana viitoare, pe 17 aprilie, este sarbatorit Paștele catolic. Suveranul Pontif a indemnat la un armistițiu in Ucraina, la finalul slujbei oficiate in Piața Sf. Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși.…

- Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Saptamana 21- 28 martie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile.…

- Postul Paștelui, fiind cel mai lung si cel mai aspru dintre posturile ortodoxe, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. Ținand seama ca el amintește și de postul celor 40 de zile ținute de Isus Hristos inainte de inceperea activitații Sale mesianice, a primit și numele de Paresimi. In vechime,…

- O intrebare la care ornitologii incearca sa raspunda in fiecare an, in luna ianuarie, prin observarea speciei de-a lungul Defileului Superior al Mureșului. Practic, specialiștii iau la pas peste 50 de kilometri pentru a observa fiecare individ din aceasta specie denumita și mierla de apa. Ornitologul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca s-a ajuns la un acord, astfel incat sa existe o plafonare a preturilor la energie si gaz, de la 1 februarie. De asemenea, limitele in care trebuie sa se incadreze consumatorii vor fi majorate, iar facturile care au fost emise…

- Carmen Tanase s-a dezlanțuit impotriva guvernanților care au permis liberalizarea pieței de energie. „Ceea ce se intampla acum cu facturile este o crima. Vor sa ne transforme pe toți in asistați social persoane vulnerabile. Trebuie sa spunem stop”, spune actrita. Carmen Tanase a dezvaluit ca mama ei…