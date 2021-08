Stiri pe aceeasi tema

- Un alt mod de a prepara clatitele este cel al japonezilor. Ei au diverse opțiuni de clatite, iar cele care fac acum furori sunt acelea suflate care sunt moi și extrem de pufoase. Cum trebuie sa le faci și de ce ingrediente ai nevoie? Rețeta pentru clatite suflate japoneze Japonezii prefera dulciurile…

- Așa cum și-a obișnuit fanii, Chef Florin Dumitrescu imparte cele mai gutoase preparate culinare cu comunitatea sa. De data aceasta, marele bucatar ne incanta cu un preparat ideal pentru zilele toride de vara, și anume salata de vinete. Deși este una dintre cele mai simple rețete, Florin Dumitrescu dezvaluie…

- A inceput sezonul salatei de vinete, iar juratul dinn show-ul culinar “Chefi la cuțite”, Chef Florin Dumitrescu a impartașit amatorilor acestui preparate delicios de vara cateva dintre secretele sale pentru o salata de vinete perfecta. Chef Dumitrescu spune ca in ucenicia lui de bucatar obișnuia sa…

- Chef Sorin Bontea a decis sa imparta cu fanii sai unul dintre cele mai gustoase preparate culinare pe baza de pește. Descopera și tu aceasta rețeta uimitoare, menita pentru sezonul de vara. Care este rețeta de pește cu legume a celebrului bucatar.

- Mamaliga este unul dintre alimentele pe care romanii il adora. Dar putini stiu faptul ca are foarte multe beneficii si este extrem de buna pentru organism. Iata ce patesti daca mananci mamaliga in loc de paine. Porumbul este bogat in acizi grași nesaturați (85 — 90%), conține multe hidrocarburi, amidon,…

- Chef Florin Dumitrescu este cel mai tanar dintre jurații Chefi la cuțite, insa priceperea lui in bucatarie nu este cu nimic mai prejos decat a colegilor lui. Rețeta de lava cake este una dintre cele mai simple, insa totodata sofisticata deoarece conține un mic secret pentru a fi asemanatoarea cu cea…

- Cum sa faci o placinta de mere perfecta? Rețeta lui chef Florin Dumitrescu iți va aduce aminte de gustul prajiturii facute de bunici. Care e secretul cunoscutului bucatar pentru unul din deserturile preferate ale romanilor? Rețeta pentru placinta de mere. Care este secretul lui chef Florin Dumitrescu?…

- Preparat delicios de primavara, spancul se poate gati in mai multe moduri. Reteta mancarii gustoase o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).