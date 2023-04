Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie.Aceasta va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Otopeni.Potrivit unui comunicat al Biroului de presa…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Astfel o delegație a Patriarhiei Romane va aduce sambata, 15 aprilie, Lumina din Țara Sfanta.

- Credincioșii catolici și reformați sarbatoresc Invierea Domnului, iar cei ortodocși celebreaza Intrarea Domnului in Ierusalim, doua dintre cele mai mari sarbatori ale creștinatații. Doua dintre cele mai importante sarbatori, „Intrarea Domnului in Iersusalim” sau „Floriile” și „Invierea Domnului” sunt…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim continua. Mitropolia Moldovei anunța ca, in perioada 11-15 aprilie, un pelerinaj condus de episcopul vicar, Preasfințitul Ioan de Soroca, pleaca in Israel dupa Focul Haric.

- In acest an, Floriile se sarbatoresc pe 9 aprilie, intr-o zi de duminica, ca in fiecare an, in timp ce sarbatoarea Invierii Domnului sau Sfintele Paști vor avea loc pe data de 16 aprilie 2022, pentru creștinii ortodocși. Sarbatoarea Floriilor amintește de intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim,…

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Intrarea Domnului in Ierusalim sau Floriile. Sarbatoarea Floriilor deschide Saptamana Mare, perioada cea mai importanta pentru pregatirile de Paste, dupa 40 de zile de post. Aproximativ 1,5 milioane de romani iși serbeaza, cu aceasta ocazie,…

- An de an, cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. In acest an, Floriile pica in data de 9 aprilie. Aceasta sarbatoare reprezinta una din cele 12 sarbatori imparatești din cursul anului bisericesc și este așteptata cu mare nerabdare de catre credincioși. Ca orice sarbatoare…

- Cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. Una dintre cele mai importante sarbatori din an, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La fel de importante sunt și zilele premergatoare acestei sarbatori, in care sunt interzise cu desavarșire anumite obiceiuri.…