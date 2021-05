Paște 2021. Tradiții și obiceiuri în Duminica Paștelui la români Cele mai frumoase tradiții de Paște au ramas vii pana in zilele noastre și mulți romani, fie ei credincioși sau nu, respecta obiceiurile din Duminica Paștelui. Sarbatoarea Paștelui este cea mai mare și mai semnificativa sarbatoare creștina a anului. Romanii au pastrat numeroase tradiții de Paște, atat creștinești, cat și obiceiuri vechi din popor, legate de sarbatoarea Invierii Domnului. Data de Paște 2021 va fi duminica 2 mai, o zi a lumini și a bucuriei. De asemenea, romanii sarbatoresc și a doua zi de Paște, luni 3 mai, cand se continua micile petreceri in familie și mesele festive. Cum se… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Sambata Mare este ultima zi a postului Paștelui și reprezinta ziua in care, dupa ce patimile lui Hristos s-au consumat, asteptam Invierea Lui. De obicei, in Sambata Mare se sacrifica mielul, care este simbolul lui Iisus in tradiția creștina. Citește și URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea…

- Patriarhul Daniel: Adresam romanilor de pretutindeni un mesaj parintesc, de multa prețuire, precum și indemnul de a pastra credința creștin-ortodoxa, impreuna cu valorile spiritualitații romanești și, totodata, sa aprecieze ospitalitatea țarilor in care locuiesc acum. Sfintele Paști sa aduca tuturor…

- Numeroși timișoreni ortodocși și greco-catolici au mers azi la bisericile din Timișoara pentru a participa la slujba de Florii. Sarbatoarea Floriilor este inchinata momentului intrarii triumfatoare a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim. Credincioșii au avut acces și in interiorul bisericilor, cu…

- De asemenea, exista și obiceiul ciocniri oualor în Duminica Pastelui, însotita de rostirea cuvintelor „Hristos A Înviat”/„Adevarat A Înviat”, ce, dupa cum se poate indica și din formula rostita, are legatura mult mai…

- Romanii nu vor fi nevoiți sa completeze declarația pe propria raspundere in Noaptea de Inviere, dupa cum a precizat președintele Klaus Iohannis. Mai mult decat atat, președintele ii indeamna pe romani sa respecte in continuare masurile sanitare de protecție. „Ne pregatim de marea sarbatoare a Invierii…

