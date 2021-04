Stiri pe aceeasi tema

- In urma intalnirii intre premierul Romaniei, Florin Cițu și reprezentanții cultelor, s-a hotarat ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, astfel incat romanii sa poata participa la slujba, cu respectarea anumitor norme de protecție. Noi masuri urmeaza sa fie anunțate in perioada urmatoare.…

- Liderul PMP Cristian Diaconescu afirma miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a incuia Bisericile de Paște reprezinta „un act inadmisibil” și un gest „absurd” din partea oficialilor. „Biserica și educația sunt pilonii structurali ai constituirii și modernizarii statului roman. Preotul și invațatorul…

- Slujbele de Paste vor fi organizate din nou in format restrans, a anuntat Vaticanul marti. Este al doilea an in care sarbatorile vor fi marcate de restrictiile severe impuse in contextul pandemiei de coronavirus. La unele rituri se va renunta in totalitate, in timp ce altele vor fi mutate in alte locuri…

- Slujbele de Paste vor fi organizate din nou in format restrans, a anuntat Vaticanul marti, la lansarea planurilor pentru al doilea an in care sarbatorile vor fi marcate de restrictiile severe impuse in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza agerpres.ro.

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat, dupa o reuniune de 12 ore, o serie de masuri in vederea opririi celui de-al treilea val de covid-19 in Germania, inclusiv o carantina de Paste, relateaza AFP. Citește și: ALERTA Tanar de 35 de ani, din Vaslui, MORT dupa rapelul cu Pfizer Majoritatea…

- Ediția a XI-a a concursului de schi de tura Bucegi Winter Race s-a incheiat cu succes in zona Padina-Peștera din Post-ul Bucegi Winter Race, ediția de pandemie. Cum s-a desfașurat concursul de anul acesta? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jurnalistul Cristian Curte a publicat in saptamanalul Formula AS un interviu cu Preasfințitul Parinte Atanasie de Bogdania, care a povestit cum s-a resimțit pandemia in Episcopia Italiei. „Romanul este legat de Biserica și de ceilalți ro­mani”, a spus ierarhul, iar darul ascuns al flagelului a fost…

- ”Veniți de luați lumina!” va rasuna, din nou, la fel ca in ultimii aproape 2.000 de ani, și in anul pandemiei 2021. Numai ca, la fel ca in anul precedent, 2020, preoții vor striga singuri, in biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumina, relateaza stiripesurse.ro. Marea bucurie a sarbatorii…