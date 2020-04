Paşte 2020. Ce nu ai voie să faci în Sâmbăta Mare. Tradiţii şi obiceiuri Sâmbata Mare este ultima zi de pregatire dinaintea sarbatorilor Pascale, iar femeile trebuie sa pregateasca mâncarea traditionala cu multa truda. Gospodinele pregatesc pasca, cozonaci sau carne de miel pentru familie si oaspeti, în timp ce barbatii asigura casa de tot ceea ce este nevoie pentru urmatoarele zile. Supersitii si Obiceiuri în Sâmbata Mare siîn Sâmbata Mare – în Sâmbata Mare femeile pregatesc majoritatea mâncarurilor si fac ultimele retusuri pentru hainele cele noi ce vor fi purtate în zilele de Pasti. Se sacrifica mieii. –… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Denumirea de "Vinerea Seaca" a fost data acestei zile intrucat este o zi de post negru. Exista credinta ca cine tine post negru in Vinerea Mare va fi ajutat de Dumnezeu sa-i mearga bine tot anul, sa fie ferit de nevoi si de necazuri. De asemenea, se crede ca, daca tii post negru in aceasta zi, vei…

- Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale in rosu, urmand ca in Sambata…

- In Joia Mare, este randuit sa praznuim patru evenimente din Saptamana Patimilor. Ce este interzis și ce trebuie sa faci astazi ca sa iți mearga bine. Tradiții și obiceiuri. Joia Mare, ziua deniei celor 12 Evanghelii Astazi este ziua sfanta creștina care se incadreaza in joi inainte de Paște. Ziua comemoreaza…

- In Joia Mare, in gospodariile din tara miroase a pasca și a cozonac. Potrivit tradiției, anume in aceasta zi se fac toate copturile pentru Paste si se vopsesc ouale rosii. Iar barbatii pregatesc mielul pentru a fi pus la cuptor.

- Mieii din rasa karakul reprezinta principala atractie pentru gospodinele care pregatesc masa pentru Paste, sustine directorul Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popauti din judetul Botosani, Ionica Nechifor. El afirma ca, in aceasta perioada, carnea…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- Lasatul Secului pentru carne, in 2020 se ține in Duminica Infricoșatei Judecați, pe 23 februarie. In toate zonele rurale din țara Lasatul Secului de Paști joaca un rol extrem de important. La lasatul secului, inainte de intrarea in Postul Paștelui, in satul traditional aveau loc petreceri, fiecare infruptandu-se…