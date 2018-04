PASTE 2018 Obiceiuri, traditii si superstitii in PRIMA ZI DE PASTE

Traditia spune ca trebuie sa te innoiesti in aceasta perioada deoarece iti aduce noroc. Purtarea unor haine noi in duminica Invierii nu este un fason, semnifica purificarea corpului si a sufletului. Fetele si flacaii obisnuiesc in dimineata primei zile de Paste, inainte de rasaritul soarelui si fara sa fie vazuti de nimeni, sa se scalde intr-o apa curgatoare, pentru a fi iuti, sprinteni, sanatosi, harnici si iubiti.

Duminica dimineata, exista traditia ca toti membrii familiei sa se spele pe fata cu apa neinceputa,…