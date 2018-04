Pentru romani, pregatirea Pastelui inseamna mai intai curatenia si bucatele care se fac in casa. De "curatenia de Paste" orice gospodina trebuie sa se achite in timp util si sa aiba casa luna pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sarbatoare.

Preparatele de Paste care in general nu lipsesc de pe masa sunt ouale rosii, drobul de miel, pasca si cozonacul. Ouale se vopsesc in Joia Mare, considerandu-se un pacat mare orice lucru facut in casa vineri, cand la biserica are loc Prohodul.

La tara, romanii aleg oua proaspete de gaina si rata prin scufundarea lor in apa…