Pasiunea unui tânăr apicultor „Mierea de Manuka“ din Valea Hârtibaciului Ciprian Belei din localitatea Agnita, judetul Sibiu, este un tanar pasionat de albine si apicultura de mic copil. Cu toate ca are doar 78 de familii de albine, investitia sa a ajuns la 10.000 de euro. Pe viitor acesta este hotarat sa mearga si mai departe cu acest business deoarece va incerca sa predea cursuri practice de apicultura, sa atraga turisti in zona si sa realizeze terapie cu aerosoli direct din stup. Totul a inceput cu cateva lazi vechi din sura bunicului… Reporter: Mai tineti minte cum a luat viata mica prisaca? Ciprian Belei: Punctul decisiv al vieții mele a ieșit la suprafața inca… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

